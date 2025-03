Spazionapoli.it - Allarme Conte, Criscitiello: “Con De Laurentiis feeling ai minimi termini”

Il futuro del tecnico pugliese è sempre più nebuloso, ed il rapporto con il presidente non è dei migliori.La vittoria del Napoli contro il Milan fa da crocevia alla stagione sia degli azzurri che dei rossoneri. Gli uomini di Sergio Conceicao restano al nono posto in classifica in una situazione sempre più complessa e sempre più distante dai posti per le prossime competizioni europee.Quelli di Antonio, invece, continuano la scalata verso la vetta della classifica a +6 dall’Atalanta (sconfitta dalla Fiorentina) e a -3 dal’Inter al primo posto. Continua quindi il sogno degli azzurri e dei napoletani, che certamente non avrebbero mai pronosticato una stagione del genere la scorsa estate.L’arrivo di Antonioha inevitabilmente cambiato qualcosa all’interno dello spogliatoio azzurro, e le voci relative al suo possibile addio ciò al termine di quesa stagione preoccupano non poco l’ambiente partenopeo.