Allarme baby gang a Vigevano gli studenti in corteo | Situazione inaccettabile vogliamo più sicurezza

– Sono stati almeno 200 glidelle scuole superiori della città, provenienti dal liceo “Cairoli” e dagli istituti tecnici “Casale” e “Caramuel”, che questa mattina hanno preso parte a unorganizzato per chiedere maggiorein città. La manifestazione è nata in seguito a una lunga serie di episodi preoccupanti che hanno coinvolto i più giovani – tra cui alcune aggressioni di– alimentando un senso di indiffuso tra glie le loro famiglie. Armati di taser rapinarono e picchiarono un 16enne: denunciati due giovanissimi. AIlè partito da piazza Ducale, punto di ritrovo simbolico per la comunità cittadina, e ha attraversato le vie limitrofe in un percorso ben definito, accompagnato da striscioni e slogan volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dellaurbana.