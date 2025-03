All’Amerigo Vespucci il quarto premio dell’associazione Circoli Nautici della Campania

Leggi su Ildenaro.it

Assegnato, storica nave scuolaMarina Militare Italiana, il. L’ufficialità sarà data il prossimo 11 aprile alla stazione marittima di Salerno, nell’ambito delle celebrazioniGiornata del mare ecultura marina. Il, giunto alla sua quarta edizione, viene annualmente attribuito a realtà che si sono distinte nella promozione, nel rispetto e nella salvaguardia del mare. Le motivazioni alla base dell’assegnazionesottolineano il ruolonave come “ambasciatrice dell’Italia nel mondo, custode delle tradizioni e simbolo di sostenibilità e innovazione”. Costruita nel 1931 presso i cantieri di Castellammare di Stabia, l’Amerigoè attualmente impiegata come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficialiMarina Militare.