Romadailynews.it - Alla Lazio non basta il pari col Torino per sorpassare la Roma

Leggi su Romadailynews.it

Le speranze di tornare in zona Champions erano poche, ma che almeno l’incontro colpotesse servireper tornare sopra laera l’auspicio di tutti i tifosi biancocelesti, che ora devono contentarsi di aver raggiunto al sesto posto in classifica i rivali giallorossi che fino a due giorni fa stavano un paio di punti sotto.Eppure ladi oggi non ha niente da imputarsi. Ha corso per novanta minuti, ha fatto faticare Milinkovic Savic molto più di quanto ha faticato Provedel. Ha giocatogrande col motore di Guendouzi e di Rovella, con Speedy Gonzales Isaksen, col geniale Pedro che al 57’ ha regalato a Marusic il pallone del gol del vantaggio.Poi, i cambi, che per i piemontesi sono stati più efficaci di quellini. E negli ultimi minuti, mentre il Toro risultava più aggressivo, più deciso a raggiungere il pareggio, la squadra di Baroni si è dovuta impegnare a difendersi, facendolo malamente all’82’ quando Gineitis ha approfittato di un po’ di confusione per infilare Provedel imparabilmente.