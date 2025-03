Monzatoday.it - Alice, la giovanissima brianzola che su Netflix gareggia per diventare una star

Considera da sempre la musica rap la via più efficace per esprimere le sue emozioni. E anche seora gareggerà per guadagnarsi un posto fra i nuovi volti della scena musicale italiana. Ci sarà anche la 18enneCoppola, in arte Ayo Ally, fra i concorrenti.