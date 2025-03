Quotidiano.net - Alexandra di Hannover come nonna Grace: la principessa protagonista al Ballo della Rosa

Monaco, 31 marzo 2025 – Una giovanesi fa strada nel Principato di Monaco.di, 25 anni, ha rubato l’attenzione dei fotografi, che ieri sera al2025, l’appuntamento più glamournobiltà monegasca, hanno per un attimo messo in secondo piano i volti (bellissimi) ma già ampiamente conosciuti di Charlotte e mamma Carolina. La generazione Z prende piede anche fra la gente di sangue blu, complice il look freschissimo e calzante. Il look di alta moda, figlia di Carolina di Monaco e di Ernst August vondi, ha indossato un vaporosissimo abitodi alta moda, firmato Giambattista Valli, in chiffon di seta, ricamato con un filo di fiori in organza. Perfetto per il temaserata, che il direttore artistico Christian Louboutin ha intitolato ‘The Sunset Ball’.