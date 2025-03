Ilrestodelcarlino.it - Alex Bonucchi folgorato in trasferta: spiragli da un super testimone

Nonantola (Modena), 31 marzo 2025 – Nuovidi verità a quattro anni dalla tragedia di, 25enne di Nonantola trovato mortodurante unadi lavoro in un hotel in Algeria. Resta un alone di mistero su quanto accaduto quel gennaio 2021 al giovane dipendente della Sacmi, con sede a Imola; ora, però, potrebbero esserci nuovi importanti elementi grazie a unche si è fatto avanti sull’onda del clamore mediatico sollevato dalla vicenda. Una persona nei giorni scorsi è, infatti, arrivata a Roma dagli Stati Uniti per parlare di persona con il criminologo ingaggiato dalla famiglia, Michel Emi Maritato. L’uomo sarebbe stato presente all’epoca dei fatti nell’hotel dove alloggiavae avrebbe riferito circostanze importanti su quanto accadde quella tragica giornata.