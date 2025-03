Lanazione.it - Alessandra Franchi. La giovane velista medaglia ai mondiali: "Una forza della natura"

Una gioia immensa, pere per tutta la sua famiglia. Lasenese, 22 anni, ha conquistato ladi bronzo aiHansa 303, che oggi a Newport vivranno la giornata conclusiva. Per la portacolori dello Yacht Club Punta Ala un risultato straordinario, rilanciato ieri via social dalla Federazione italiana vela, che ha parlato di "grandissime notizie dall’Australia". "Sei una, ti meriti questo e molto di più", ha commentato felice la sorella Rachele, sempre al suo fianco in questa straordinaria impresa, frutto di capacità agonistiche ma anche - e soprattutto - determinazione edi volontà, per intraprendere questo percorso impegnativo nell’arco di poco tempo. A gennaio era arrivata la convocazione per i, poi i raduni di preparazione a Brindisi e, a inizio mese, a Crotone, per arrivare al meglioforma all’appuntamento australiano.