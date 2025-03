Dilei.it - Alessandra Amoroso incinta, parla il suocero: “Mai avrei immaginato che fosse così”

Momento magico per, che quest’anno diventerà mamma per la prima volta. Se fino ad ora la cantante ha preferito non svelare troppo della sua gravidanza, se non limitarsi ad annunciarla sui social, ci ha pensato ila condividere qualche segreto della dolce attesa. Dalle prime voglie in cucina di Sandrina alla scelta del nome Penelope, senza tralasciare il tanto sognato matrimonio.e le voglie in gravidanza“Mio figlio esono molto innamorati, abbiamo capito subito che non vedevano l’ora di costruire una famiglia e in casa abbiamo cercato di supportarli con tutto il nostro affetto e tutto il nostro appoggio”, areMario Pastore, ildi. L’uomo, ex ballerino e maestro di ballo che fino al 2021 gestiva una scuola di danza a Olevano sul Tusciano, è molto legato all’ex vincitrice di Amici.