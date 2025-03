Primacampania.it - Alemao e Careca tra gli studenti della Parthenope: “Impegno e passione, la strada per il futuro”

NAPOLI – Strette di mano, selfie, applausi e tanta emozione per glidel corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università, che oggi hanno incontrato due icone del calcio partenopeo,. L’incontro, durato oltre due ore, ha riempito l’aula magna di entusiasmo e ricordi.Le due leggende brasiliane, protagoniste dell’epoca d’oro del Napoli di Maradona, hanno condiviso aneddoti indimenticabililoro carriera in azzurro, accompagnati dalla proiezione di video storici dei successi del club. Un tuffo nel passato che ha emozionato tutti i presenti.Non solo calcio, però.hanno parlato anche delle sfidevita quotidiana, lanciando un forte messaggio contro l’uso delle droghe e i rischidevianza giovanile. «Serve, disciplina eper raggiungere i propri sogni», il consiglio rivolto agli, molti dei quali hanno chiesto ispirazione per il proprio percorso professionale.