Ilgiorno.it - Albuzzano, interviene per difendere la vicina di casa: 25enne accoltellato

(Pavia), 31 marzo 2025 - E' intervenuto perladi, è statoal costato. Un giovane di 25 anni è finito in ospedale con conseguenze per fortuna non gravi, per una prognosi di soli 10 giorni. Ma il presunto responsabile, un 50enne del posto, è stato poi rintracciato dai carabinieri, che lo hanno trovato ancora in possesso del taglierino, posto sotto sequestro, facendo scattare la denuncia a piede libero. Erano circa le 21.30 di ieri, domenica 30 marzo, quando in via Alessandrina adilè uscito diperla. Si è trovato a tu per tu con il 50enne, che sarebbe un ex convivente della donna, che stava cercando in tutti i modi di entrare inmentre lei si rifiutava di aprirgli la porta. Ne è nata una violenta lite culminata con la coltellata al costato inferta con un taglierino.