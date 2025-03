Anteprima24.it - Albero all’università, la lettera di ringraziamento alla Rianimazione del Ruggi dei genitori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiÈ rivolta al dottor Renato Gammaldi, primario del reparto di, ma anche a tutti gli operatori sanitari ilche la famiglia di Carmine Fiorillo il giovane rimasto gravemente ferito a Fisciano dcaduta di un, hanno voluto rivolgere attraverso una, all’indomani della dimissioni, quattro mesi dopo l’incidente. “In questi quattro mesi di trepidazione e di sofferenza, vi è stata una nota costante: la vostra presenza che ci ha accompagnato, sostenuto ed incoraggiato – hanno scritto i familiari-Avete sperato contro ogni speranza, avete lottato contro ogni difficoltà.La vostra tenacia e il vostro sforzo sono stati premiati in un giorno particolarissimo, il giorno di Natale, il giorno in cui Carmine ha ripreso conoscenza”. Da quel giorno, con alterne vicende, è iniziato il graduale cammino di ripresa di Carmine e la gara ad incoraggiarlo come raccontano i