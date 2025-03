Secoloditalia.it - Albania, doccia gelata per sinistra e toghe militanti. Bruxelles approva: in linea con il diritto Ue

Leggi su Secoloditalia.it

È incon ileuropeo. Brutte notizie per la, il nuovo decreto legge sui centri per migranti in, varato venerdì scorso dal governo, non presenta ombre ed è incon ileuropeo. A dirlo esplicitamente è il portavoce della Commissione Ue, Markus Lammert, nel corso di un punto stampa a. “Siamo in contatto con le autorità italiane. Secondo le nostre informazioni nei centri gestiti dall’Italia insi applicherà ilitaliano, come è stato in precedenza. Tuttavia, indi principio, questo è legale in base alUe”. Parole che archiviano definitivamente le levate di scudi delle opposizioni e le “lezioni di” della presidente di Magistratura democratica, Silvia Albano. La giudice militante che firmò il primo stop al trasferimento dei migranti in, ancora oggi, intervistata da Repubblica, faceva le pulci al decreto del governo ipotizzando “molti problemi giuridici di non facile soluzione”.