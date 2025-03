Lanazione.it - Al via la task force Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno /Unione dei Comuni Montani del Casentino per dare forma alle attività di manutenzione ordinaria

Arezzo, 31 marzo 2025 – Al via ladideidelperdi, previste nella convenzione, sottoscritta dai due Enti, con un investimento complessivo di 320 mila euro. Gli interventi, programmati per prevenire il rischio idrogeologico e migliorare il deflusso delle acque, attraverso il controllo della vegetazione, interesseranno 25 km di tratti del reticolo idrografico, saranno progettati e diretti dai tecnici consortili e verranno eseguiti dagli operai del settore forestazione dell’. Le lavorazioni si concentreranno sui corsi d’acqua principali: in particolare, sull’Arno e i suoi affluenti a Poppi e a Rassina; sull’Archiano e i suoi affluenti nel comune di Bibbiena.