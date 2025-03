Modenatoday.it - Al Teatro Guiglia il concerto-tributo a Fabrizio De André “Gli ultimi saranno i primi”

Leggi su Modenatoday.it

Sabato 5 aprile alle 17 aldi Modena, in via Rismondo 73, per la rassegna “EquiLibristi in musica” l’Ensemble Corde Cordiali propone un viaggio attraverso quelle che possiamo definire, più che canzoni, vere e proprie poesie in musica tratte dai 13 album della vasta produzione di.