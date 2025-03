Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Duse Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Pablo Reyes, Oblivion e il Balletto di Siena

Tra prosa, musica, danza e attualità prosegue ad aprile il variegato cartellone deldi Bologna. Per gli amanti della danza, il 2 aprile va in scena Sogno di una notte di mezza estate della Compagnia Opus Ballet, mentre la grande prosa tornerà dal 4 al 6 aprile con Magnifica presenza, spettacolo di Ferzan Ozpetek tratto dal suo film omonimo, conD’Acquino. In cartellone anche tanta musica con Beatlestory (9 aprile) in concerto per i 60 anni dall’album ‘Help!’ e l’omaggio a Lucio Dalla La sera dei miracoli (10 aprile) con Lorenzo Campani. Attesissimo l’arrivo sul palco di(11 aprile), storico fondatore dei Gipsy Kings, in concerto per festeggiare i 35 anni del successo internazionale del brano cult ‘Bamboleo!’ Dopo i sold out della scorsa Stagione, a grande richiesta del pubblico, fanno il bis glicon Tuttorial (12 e 13 aprile), la loro folle Guida contromano alla contemporaneità, tra musica, parole e una valanga di risate.