Trevisotoday.it - Al Marca Scopel ritorna nella classe regina

Leggi su Trevisotoday.it

La gara di casa è da sempre un evento che racchiude mille sensazioni ed anche l'edizione 2025 del Rally della, prima prova del Trofeo Italiano Rally e della Coppa Rally ACI Sport di quinta zona che andrà in scena nel weekend, non sarà da meno per un Robertoche si appresta a tornare.