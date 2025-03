Ilfattoquotidiano.it - “Al Grande Fratello ho vinto 220mila euro e li ho buttati via tutti. Non so gestire i soldi nemmeno ora perché mi piace vivere bene”: lo rivela Serena Garitta

A soli 25 anni nel 2004 hail reality show più famoso al mondo, il ““. Ma di quella esperienza, in un intervista a Leggo, confessa che ci sono stati momenti di luci ed ombre.“Sicuramente non potrei dare consigli su comeil premio. Io hoe li ho. – hato – Ho comprato una casa a Roma con queie poi l’ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così da cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l’ho neanche ora. Mi, non penso a metterli da parte. I parenti dicono ‘metti da parte, che non lo sai cosa può succedere’. Ma io non lo faccio mai. E alla fine penso di farecosì”.“Sono arrivata lì come fossi Alice nel paese delle meraviglie, – ha raccontato – avevo 25 anni ma ero una ragazzina in una fase post adolescenziale.