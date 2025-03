Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “Pino” a “Il bambino di cristallo”

Arriva al”, documentario dedicato aDaniele, cantautore, chitarrista e compositore napoletano scomparso il 4 gennaio 2015. Il film, che approda nelle sale lunedì 31 marzo, è diretto da Francesco Lettieri e racconta questo artista attraverso le voci di chi lo ha conosciuto, ma anche le immagini di concerti storici.In versione restaurata, inoltre, viene proposto “Taxi driver”, capolavoro diretto da Martin Scorsese, uscito sul grande schermo nel 1976.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Biancaneve”, “Opus – Venera la tua stella”, “Le assaggiatrici”, “E poi si vede”, “Mr Morfina” e “Ildi”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in.LUNEDI’ 31 MARZOCAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“Nosferatu” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:30);“Nonostante” (ore 21).