Al Betis il derby Isco | Colletta per tenere Antony Pellegrini | Dedicato ai tifosi

Siviglia, 31 marzo 2025 – Il turno appena trascorso di Liga ha visto iltra ile il Siviglia, uno dei più sentiti in tutta la Spagna. Ad avere la meglio è stata la squadra di, che ha reagito allo svantaggio iniziale per mano di Ruben Vargas e ha ribaltato la gara tra il 25' e il 45+3' con Johnny Cardoso e Juan Camilo Hernandez. Per i biancoverdi si tratta di un successo nella stracittadina che mancava addirittura dal 2018. L'ex allenatore del Manchester City è intervenuto nel post partita per parlare della vittoria, la sesta consecutiva che ha permesso alla sua squadra di portarsi a -6 dal quarto posto, occupato dall'Athletic Bilbao. Queste sono state le sue parole: “Abbiamo rispettato quello che era il piano iniziale, tenendo bene la palla e dominando per l'intero match, gol a parte.