Air Max Dn8 | l’energia che accende Venezia

La città lagunare è stata la protagonista dell’eventoL’Arsenale Tesa 105 si è acceso di un rosso vibrante, trasformandosi in un palcoscenico pulsante di energia per celebrare lo spirito ribelle e innovativo di Air Max Dn8. Un evento senza precedenti, dove sport, musica e community si sono fusi in un’esperienza intensa e indimenticabile.Due crew ad altissima velocità, 24.7fastlife e Speed Boat, hanno infiammato la scena con trick tournament spettacolari e performance mozzafiato, trascinando una folla in delirio in un vortice di pura adrenalina. A dare il via alle vibrazioni è stata Promessa, rapper classe 2003, che ha scaldato il pubblicono con la sua energia. Ma il momento clou è arrivato con l’esibizione a sorpresa di Artie 5ive: direttamente da una fiammante barca rossa, il rapper ha fatto tremare l’Arsenale con i beat di LA BELLA VITA, il suo nuovo album.