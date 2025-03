Panorama.it - AI e privacy: perché il Garante ha bloccato DeepSeek in Italia

Il 30 gennaio 2025, ilper la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento inibitorio nei confronti di– un chatbot avanzato sviluppato in Cina, simile a ChatGPT di OpenAI, noto per le sue capacità linguistiche evolute e per un modello economico più competitivo rispetto ai principali concorrenti occidentali – vietandone l’accesso e il trattamento dei dati personali degli utentini. A seguito di questa decisione, l’applicazione è stata rimossa dagli store digitali di Apple e Google in. Il provvedimento ha sollevato un ampio dibattito sul rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati personali e sulle responsabilità delle aziende tecnologiche straniere che operano, direttamente o indirettamente, nel mercato europeo.L’intervento delsi inserisce in un più ampio quadro di applicazione rigorosa del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e segue precedenti provvedimenti adottati nei confronti di altre piattaforme digitali per presunte violazioni della normativa.