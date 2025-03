Novaratoday.it - Aggressione con furto fuori da un locale notturno, 21enne arrestato dai carabinieri

Leggi su Novaratoday.it

Aveva aggredito un ragazzoda unin Ossola, per poi rubargli le scarpe prima di dileguarsi. Raggiunto ieri, domenica 30 marzo, dai, è statoper lesioni personali e rapina in concorso.A finire in manette, su ordine di carcerazione della Procura della.