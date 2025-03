Agenti cinesi nel palazzo presidenziale Accade a Taiwan

Leggi su Formiche.net

“L’ufficiodovrebbe essere il luogo più sicuro, eppure continuano a verificarsi episodi come questo. Ciò dimostra quanto sia grave l’infiltrazione cinese a”. Così Chung Chih-tung, ricercatore presso l’Institute for National Defense and Security Research, un think tankese finanziato dal governo, ha parlato al Washington Post della recente condanna di alcuni soldati incaricati della sicurezza dell’ufficio del presidenteese per aver fotografato e venduto informazioni riservate.La vicendaSecondo l’accusa i soldati Lai Chong-yu e Chen Wen-hao sono stati reclutati dadell’intelligence cinese attraverso un intermediario. Quest’ultimo identificato in Huang Tsung-yi, cittadinoese accusato di agire per conto di Pechino e di persuadere i militari a vendere informazioni alla Cina, fuggito in Cina prima di poter essere arrestato.