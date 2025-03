Puntomagazine.it - Afragola: aggredisce gli agenti, arrestato

Leggi su Puntomagazine.it

, l’indagato non si è arreso nemmeno presso gli uffici del commissariato dove ha continuato a scagliarsi contro gliNel pomeriggio del 29 marzo, la Polizia di Stato haun 40enne dicon precedenti di polizia per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli.Glidel Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via del Molise per la segnalazione giunta alla centrale operativa di un soggetto in forte stato di agitazione.I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato l’uomo he, alla loro vista, ha dato in escandescenze, inveendo contro di loro finché glinon lo hanno bloccato.Così, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici di polizia, dove l’indagato ha proseguito nella sua condotta aggressiva scagliandosi contro di loro; pertanto, è stato tratto in arresto dal personale operante.