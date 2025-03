Ilrestodelcarlino.it - Affitti turistici irregolari a Bologna, 80 strutture già multate e 250 strutture senza Codice identificativo

, 31 marzo 2025 - Stretta contro glisotto le Due Torri. Grazie ai primi controlli del Comando provinciale della Guardia di Finanza sono stati individuate 250ricettive prive delNazionale (Cin), ilper contrastare l’abusivismo nel settore delle locazioni turistiche e costituire un presidio di legalità, anche a garanzia degli utenti. Tra queste, 80 sono già state. Che cos’è il Cin Controlli e sanzioni La soddisfazione di Comune die Federalberghi Che cos’è il Cin Il Cin è obbligatorio dal primo gennaio 2025 per ogni struttura ricettiva turistica e ciascun immobile destinato a locazione breve o per finalità turistiche. Tale- una volta richiesto - va poi esposto. La Guardia di finanza proprio grazie a questo, in sinergia con l’amministrazione, ha mappato 5mila immobili a vocazione turistica attivi apresenti sui principali portali di prenotazione e incrociando tali informazioni con la banca datiricettive (Bdsr) del ministero del Turismo, ha appunto individuato circa 250 immobiliCin.