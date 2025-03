Lapresse.it - Affitti brevi, l’assessore Onorato a caccia di keybox nel centro di Roma

Leggi su Lapresse.it

Dopo il divieto di check in a distanza per gliil comune diCapitale dichiara guerra alle, le scatole di metallo porta chiavi che negli ultimi anni hanno invaso i i centri storici delle città turistiche.ai Grandi eventi, sport, turismo e moda diAlessandroassieme alla vicesindaca di Barcellona Laia Bonet Rull cercano assieme a Polizia e Ama, armati di tronchesi, le ultimeesterne neldella Capitale. “Lo scambio tra città a vocazione turistica è sempre molto importante. Come avete visto camminando neldileerano ovunque negli spazi pubblici e cioè pali del gas, della luce, segnaletica stradale. Addirittura agganciati a finestre di altri cittadini. Abbiamo trovato di tutto”, spiegache parla di circa 600rimosse.