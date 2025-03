Zonawrestling.net - AEW: Aggiornamenti sulla posizione di Deonna Purrazzo, pare non ci siano piani creativi per lei

Leggi su Zonawrestling.net

fa ufficialmente parte della AEW da inizio 2024 dopo aver concluso la sua esperienza in TNA a fine 2023. Tuttavia, per la “Virtuosa” le cose non stanno andando benissimo e da diverso tempo non sta avendo un ruolo di rilievo nei tv show della federazione di Tony Khan, anzi non sta proprio apndo. Arrivano ora ulteriorisua situazione.Nessun piano creativoDurante una sessione di Q&A, Sean Sapp di Fightful Select ha fornito qualche aggiornamentosituazione diil cui status all’interno della AEW sta facendo discutere. Il giornalista ha escluso che la sua assenza sia dovuta agli impegni con il college, evidenziando che la Southern New Hampshire University ha sempre dimostrato flessibilità con gli impegni lavorativi degli studenti, compreso quelli della wrestler.