Ilgiorno.it - Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, Fontana: “Giusto difendere decisione. Il ricorso è solo una scelta politica”

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 31 marzo 2025 – "Credo che sia una proposta auspicabile": così ha risposto il presidente della Regione Lombardia Attilio, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, ha risposto a chi gli chiedeva della mozione del consigliere regionale di FdI Marco Bestetti che chiede alla Regione di costituirsi in giudizio contro ilpresentato da alcuni Comuni (Milano compresa) contro l'intitolazione dell'di(Varese) a Silvio. Il documento sarà discusso durante la seduta d'Aula di domani, martedì 1 aprile 2025. "Anche perché - ha aggiunto il numero uno del Pirellone - non vedo per quale motivo non ci sia la possibilità di intitolare l'a Silvio, come noi abbiamoil Belvedere al 39mo piano di Palazzo Lombardia (la cerimonia è avvenuta il 29 settembre 2023, ne giorno in cui il leader di Forza Italia avrebbe compiuto 87 anni ndr)”.