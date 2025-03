Ilgiorno.it - Adozioni estere, il crollo: costi alti e attesa lunga, “e i single non bastano”. In Lombardia appena 84 richieste nel 2023

Milano, 31 marzo 2025 – Tempi lunghi,, altre scelte più accessibili, esiti incerti come dimostrano clamorosi casi quale quello delle decisioni del Kyrgyzstan o, più recente, la chiusura decisa dalla Cina. Così leinternazionali hanno visto un declino da cui sembra difficile che si possa tornare indietro. I dati più aggiornati sono quelli forniti dalla Commissione per leinternazionali nel 2024, relativi al: 37 le coppie che hanno chiesto l’autorizzazione all’ingresso di minori stranieri al Tribunale per i minorenni di Brescia, 46 a quello di Milano. Motivazioni Molto esplicito il trend: nel 2012, fra i due tribunali lombardi, c’erano 459 coppie disponibili all’adozione internazionale, nelsono diventate 83. Analogamente, per quanto riguarda i minori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia, nel 2012 erano 562, nelsolo 84.