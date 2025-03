Movieplayer.it - Adolescence: la risposta del co-creatore all'"assurda disinformazione" diffusa da Elon Musk

Uno dei due creatori della serie Netflix ha smentito la teoria secondo cui l'etnia del protagonista sarebbe stata cambiata in corso d'opera. Visti i temi sociali che affronta, non stupisce che la serie rivelazionerischi di diventare oggetto di strumentalizzazione politica. Jack Thorne, co-della serie Netflix con la star Stephen Graham, ha recentemente denunciato le insinuazioni "assurde" secondo cui i crimini da coltello nel Regno Unito "sono commessi solo da ragazzi neri" dopo la diffusione sul web di affermazioni online secondo cui l'etnia del personaggio principale sarebbe stata cambiata per per rendere l'assassino della serie bianco. "Non stiamo facendo un discorso sulla razza con questo show", ha spiegato Thorne al podcast The News Agents. "Stiamo facendo un discorso sulla mascolinità.