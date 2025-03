Bollicinevip.com - Adolescence: il buio negli occhi di un adolescente

: ildi unIldi une il peso di un crimine senza ritorno: il lato oscuro della giovinezza e il baratro della violenzaL’oscurità che si annida nell’anima degli adolescentiE se il male fosse già dentro, nascosto nell’ombra dell’adolescenza? Se non arrivasse dall’esterno, ma crescesse nel silenzio, pronto a esplodere? La miniserie britannica, disponibile su Netflix, scava nelle fragilità della gioventù e racconta la linea sottile tra chi subisce e chi distrugge.Jamie Miller ha tredici anni. Un’età in cui si dovrebbero inseguire sogni, non commettere crimini. Eppure, quando la polizia lo arresta per l’omicidio della sua coetanea Katie Leonard, il mondo attorno a lui e alla sua famiglia precipita nel caos.