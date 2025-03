Calciomercato.it - Addio immediato per Conceicao: la scelta è presa

Il tecnico portoghese è ormai al capolinea. La sua avventura al Milan è davvero finita con il ko contro il Napoli al MaradonaE’ finita. L’ultima speranza di agguantare il quarto posto è svanita con la sconfitta al Maradona. Il Milan di Sergioha perso ancora e lo ha fatto mostrando il solito approccio sbagliato, che ha fatto andare la squadra subito sotto.per: la(LaPresse) – Calciomercato.itSono così arrivati i gol di Politano e Lukaku che hanno permesso al Napoli di andare in fuga e di conquistare, di fatto, i tre punti, con un primo tempo perfetto. La solita reazione del Diavolo stavolta non è bastata, complice anche il rigore sbagliato da Santi Gimenez. Il Milan così resta al nono posto in classifica a ben nove punti dal Bologna.Un autentico disastro: cambiare guida tecnica, dunque, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.