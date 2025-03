Thesocialpost.it - Addio a Richard Norton, leggenda del cinema d’azione. Il ricordo di Chuck Norris: “Ti voglio bene fratello”

Si è spento a 75 anni, venerdì 28 marzo a Melbourne,, attore, stuntman ed esperto di arti marziali, noto per il suo contributo al. Nel corso della sua carriera ha condiviso il set con leggende come, Jackie Chan, Sammo Hung e Cynthia Rothrock, lasciando un segno indelebile nel genere action degli anni ’80 e ’90.IldiTra i primi a rendergli omaggio,, che con lui ha condiviso la scena in più occasioni. «Sono assolutamente affranto per la perdita del mio caro amico e», ha scritto in un post su Facebook. «I meravigliosi ricordi che abbiamo condiviso saranno per sempre custoditi nel mio cuore., mi hai reso non solo un artista marziale migliore, ma anche una persona migliore. Hai ispirato così tanti e la tua eredità e il tuo impatto continueranno a vivere per le generazioni a venire».