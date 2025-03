Tg24.sky.it - Addio a Paola Motta, ci ha lasciato la nostra collega

Leggi su Tg24.sky.it

Anche questa sfida l'ha affrontata da combattente, come tutte le altre. Non ha vinto la battaglia contro un male impietoso e violento ma la guerra alla lunga l'ha vinta, se lasciare una traccia importante nella vita significa qualcosa. E la, cronista politica di Sky TG24, questo l'ha fatto. Se n'è andata nella riservatezza e circondata dall'affetto di chi le vuole bene ma sarà sempre per tutti una giornalista brava, piena di coraggio e di rigore, che ha raccontato fenomeni anche complessi andando a cercare con cura le storie e il modo di spiegarle.era di Merano e mille volte sorridendo si è descritta con un carattere "asburgico", il che è perfettamente vero tanto quanto sono vere la sua estrema eleganza, la sua bellezza, la sua classe, la sua intelligenza caparbia.