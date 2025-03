Lanazione.it - Addio a Marianna Baldi, grave lutto in Forza Italia

Prato, 31 marzo 2025 – Unha colpito: una malattia si è portata via, membro del coordinamento provinciale azzurro e responsabile regionale di Azzurro Donna. Avrebbe compiuto 55 anni a luglio. "Ci ha lasciato la nostra cara, dirigente appassionata, sempre disponibile e sempre pronta ad aiutare tutta la comunità di Prato e di, in modo attivo e con un grande umanità. Sempre impegnata per il bene comune. Ne ricordiamo con affetto e gratitudine profonda l'impegno per le donne e per le fasce più deboli della popolazione.– si legge in una nota – ha portato avanti un lavoro culturale senza sosta nella società per sostenere l'emancipazione concreta delle donne in tutti gli ambiti. Una perdita per noi e per tutta Prato, alla qualeha dedicato tempo e impegno per un vero cambiamento culturale e non solo.