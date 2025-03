Forlitoday.it - Addio a Loretta Sintoni, moglie dell'ex capo ufficio stampa del Comune di Forlì Ennio Gelosi

Da una lacrima può nascere un fiore. In memoria di, scomparsa il giovedì scorso all'età di 72 anni per le conseguenze di un ictus che l'aveva colpita in casa la mattina di domenica 23 marzo, sono stati donati 800 euro all'associazione PanCrea, che opera per promuovere iniziative.