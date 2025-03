Avellinotoday.it - Addio a Fabio D'Alessandro, figura di riferimento della comunità avellinese

Leggi su Avellinotoday.it

La città di Avellino piange la scomparsa diD', ex consigliere comunale e punto diper la, in particolare nel quartiere di Picarelli. D'si è distinto per la sua dedizione alla politica e per il suo impegno sociale, dimostrando sempre sincera.