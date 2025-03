Lanazione.it - Addio a Egisto Matteucci, scomparso a Lucca. Un’intera vita per la musica

Leggi su Lanazione.it

, 31 marzo 2025 – Lutto in città per la morte di, all’età di 79 anni. L’Associazionele Lucchese piange la scomparsa dello storico vicepresidente e consigliere dell’associazione. “L’AML perde un amico, un punto di riferimento importante oltre che un infaticabile collaboratore.è stato e resterà unico e inimitabile per la sua ironia, per la non comune disponibilità e per l’amore con cui per 60 anni ha curato i vari aspetti dell’attività dell’AML che gli sono stati affidati – commentano addolorati dall’associazione di cuifaceva parte fin dai primi tempi, negli Anni Sessanta, a fianco di Herbert Handt – Alla moglie Antonella, alla figlia Eleonora e a tutti i familiari va il nostro abbraccio pieno di affetto e vicinanza. Siamo certi che tutta la città, gli allievi, i coristi e quanti hanno avuto a che fare con lui sapranno manifestare gratitudine e amore per questo uomo dal cuore così grande”.