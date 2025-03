Ilgiorno.it - Acquisto auto ecologica, dalla Regione Lombardia 23 milioni: chi ne ha diritto, i modelli e le motorizzazioni approvati

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 31 marzo – Una boccata d’ossigeno per un settore in crisi e un aiuto per chi vuole cambiare la vecchiamobile con un mezzo inquinante, ma anche motoveicoli o acquistare un E-Cargo bike. Aprirà giovedì 3 aprile 2025 il nuovo bando dellada 23di euro dedicato ai cittadini che intendono sostituire un veicolo inquinante con uno a basso impatto ambientale. Lo prevede la delibera approvataGiunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione. "Nel 2023 - ha sottolineato Maione - abbiamo aiutato 5.363 famiglie lombarde a cambiare l', contribuendo a migliorare la qualità dell'aria. Quest'anno abbiamo raddoppiato lo stanziamento perché la misura è sempre più attesa e apprezzata". Gli incentivi varieranno da 500 a 4.