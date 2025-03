Internews24.com - Acerbi esulta dopo Inter Udinese: il messaggio che fa sognare i tifosi – FOTO

di Redazionescatenato sui social: il difensore suona la carica, le parole del centrale difensivo nerazzurro, le parole del difensore nerazzurro sui social, apparso particolarmente feliceil successo dei meneghini contro i friulani in campionato.«Non solo 3 punti importantissimi ma fondamentali» le parole del difensore in un post su Instagram postatoil successo dell’contro l’di Runjaic.Le recenti prestazioni del difensore non sono passate inosservate,ha ancora un anno di contratto che lo lega all’fino al 2026, ma nell’accordo è anche presente una clausola di uscita unilaterale che la dirigenza nerazzurra ha deciso di inserire nell’ultimo rinnovo. La decisione è legata all’età del difensore, che oggi conta 37 anni, e all’elevato numero di infortuni che ne ha condizionato anche parte della stagione.