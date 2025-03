Thesocialpost.it - Accordo Italia-Starlink: ecco le informazioni riservate che consegneremmo a Elon Musk

Si discute molto della proposta di contratto da 1,5 miliardi che legherebbe l’di. Al di là dell’opportunità di questa scelta da parte del governo, ora in molti si chiedono quali sono lechericeverebbe su di noi e sul nostro Paese. Se Palazzo Chigi accettasse aprirebbe al’accesso al mercato europeo delle telecomunicazioni militari. Ricordiamo che il piano diprevede di piazzare 12 mila satelliti in orbita bassa, a circa 500 chilometri dalla Terra, perché da quella altitudine è possibile fornire una connessione molto più veloce e potente rispetto ai sistemi tradizionali. Oggiè disponibile in 125 Paesi e conta 4,6 milioni di abbonati, di cui circa 50 mila inha dunque proposto all’unquinquennale da 1,5 miliardi per la fornitura di connessione ad alta velocità e di terminali per le comunicazioni strategiche delle ambasciate e le forze armate in missione all’estero.