Acconto Irpef la Lega blocca l’emendamento per la correzione

presentato dal deputato leghista Alberto Gusmeroli per correggere il calcolo errato dell’2025, basato sulle vecchie quattro aliquote del 2023 invece delle attuali tre, è stato dichiarato inammissibile dalle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera. L’intenzione era di introdurre la modifica nel decreto Pa, ma l’iniziativa è stata bocciata sul nascere.Nessuna copertura finanziaria e tempi troppo stretti, oltre a non essere ammissibile, non aveva copertura finanziaria. Correggere l’errore e adeguare il calcolo dell’alle nuove aliquote avrebbe comportato un costo stimato in almeno 250 milioni di euro, se non di più. Secondo la Cgil, che ha sollevato il problema, si tratterebbe addirittura di un buco miliardario.Altro ostacolo è la tempistica: il decreto Pa è stato varato il 14 marzo e sarà convertito in legge solo a metà maggio.