Abbiamo dato tutto Atteggiamento giusto

È il primo 0-0 della stagione dell’Ascoli. Un punto conquistato con il coltello tra i denti che fa fare all’Ascoli un altro piccolo passo avanti verso la salvezza, chiudendo praticamente la corsa playoff. E in sala stampa il tecnico Mimmo Di Carlo sembra soddisfatto. Mister è un risultato? "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile.per vincere fino alla fine edavuto le nostre occasioni, come le hanno avute loro. Lo spirito e l’mi sono piaciuti, quando vedo questa voglia non posso dire nulla ai ragazzi. Ha cambiato modulo e uomini in corsa: non era soddisfatto? "Siamo partiti a cinque dall’inizio per cercare di tamponarli nei duelli e contenerli, poi sapevamo di poter cambiare modulo ed affondare con maggiore incisività un avversario tosto.