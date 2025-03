Secoloditalia.it - “Abbiamo avuto ragione”. Un libro sulla “fiamma” missina che brucia ancora sulla pelle della sinistra

Leggi su Secoloditalia.it

E’ proprio vero – come ha scritto Jean Madiran, pensatore cattolico francese di orientamento tradizionale, che “chi è di destra lo decide la”, con il risultato di trasformare la destra in una sorta di ghetto nel quale latenta di rinchiudere gli avversari, etichettandoli a suo piacimento?Nel passato, nel pienobattaglia, ad armi impari, delle idee, era forse così. Lacavalcava l’egemonia culturale di stampo gramsciamo, difficile resisterle. Oggi qualcosa è cambiato. Mutati i vecchi stereotipi , sono caduti e si sono trasformati i rapporti ideali in campo. Sta di fatto però che – troppo spesso – schiacciata sotto il peso delle manipolazioni ideologiche altrui, la destra è parsa sguarnita (e smemorata) nella difesa del proprio patrimonio ideale e programmatico.