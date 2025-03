Ilrestodelcarlino.it - A Zocca il primo nido comunale. Il sindaco: "Ospiterà venti bimbi"

Ancheavrà l’asiloda 20 posti per bambini da zero a due anni. Il progetto verrà presentato questa sera alle 20 nella sala consiliare, presenti ilFederico Ropa, Mariangela Stabile, ingegnere responsabile Unico di Progetto, Paolo Ferrari, ingegnere progettista e direttore dei lavori, Sara Sandrolini, assessore alle Politiche Giovanili. Fino ad ora,disponeva dell’asiloprivato Ronchi. Quello nuovosarà ricavato alpiano dell’immobile della scuola dell’infanzia Le Coccinelle che occupa il secondo piano. I lavori dovrebbero iniziare alla metà di aprile per essere ultimati entro la fine dell’estate. Sarà finanziato con 480mila euro di fondi Pnrr messi a disposizione dal ministro dell’Istruzione. "Le risorse – spiega il– non sono sufficienti a realizzare un edificio da zero, ma solo per riqualificarne uno esistente.