A scuola pensando all' ambiente

Far capire come funziona l’energia, mettendo in primo piano stili di vita più rispettosi dell’, rafforzando i legami trae territorio e creando sinergie tra studenti e famiglie: questi i principali obiettivi delle Energiadi 2025 che, negli scorsi giorni, hanno visto protagonista l'Istituto comprensivo Thouar Gonzaga di Milano, per una sfida che ha trasformato lain una centrale di energia elettrica e sociale. Le Energiadi sono una maratona a squadre in cui le scuole competono pedalando su speciali biciclette, capaci di produrre energia pulita. Più si pedala, più si riesce a produrre energia. Ecco dunque otto postazioni bici e una postazione inclusiva. L’obiettivo non è stato solo fare il pieno di energia rinnovabile, ma anche accendere una scintilla di consapevolezza. Ladiventa così un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove imparare a vivere in modo più sostenibile e solidale.