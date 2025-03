Ilrestodelcarlino.it - A scuola di cucina rinascimentale. Ai fornelli gli studenti del Brindisi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

didalla compagnia d’Arme San Luca di Ferrara. Si sono concluse le lezioni dial Remodi Lido degli Estensi. Il progetto, nato da un’idea del Prof. Gianluca Chendi, docente di inglese e di English for cooking dell’indirizzo alberghiero, ha coinvolto 35delle classi terze dell’indirizzo di Arte culinaria e pasticceria, presso il Ristorante didattico del Remo. Al cospetto di personaggi in abiti, gli alunni si sono trovati di fronte ad una tavola allestita con stoviglie e suppellettili dell’epoca: piatti in ceramica graffita ferrarese, pentole di coccio, pestello e mortaio, ciotole, schiumarole e mestoli rigorosamente in legno; “alberelli” per spezie farine e liquidi, coltelli di repertorio, paioli in rame e padelle di ferro.