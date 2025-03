Gamberorosso.it - A Roma apre The Circolino, il locale dedicato agli universitari che nasce a Piazza Bologna

Come nascono i progetti vincenti? Alcuni dopo attente indagini di mercato e lunghe consultazioni con professionisti del marketing altri invece sono intuizioni, lampi di genio o semplicemente il frutto di un incontro tra persone. È a questa seconda “categoria” che appartiene la storia, e anche il progetto imprenditoriale, di Giusy e Francesco due amici oggi ventiquattrenni che in un pugno di anni si sono ritrovati ad essere protagonisti di un vortice di eventi in cui il cibo, gli studie il vivere lontano da casa sono diventati i tasselli di un progetto imprenditoriale che proprio questo martedì 1 aprile prende forma a, nel quartiereo di.Tuttoda una pasta e patate«Con Giusy ci siamo conosciuti verso la fine del 2021 qui a, dove ci eravamo da poco trasferiti per gli studi».