A quale età siamo più felici e a quale più infelici? La scienza risponde

Non esiste una formula universale per latà, e ciò che rende felice una persona potrebbe non valere per un’altra. Tuttavia, diversi studi hanno cercato di individuare il periodo della vita in cui il benessere emotivo raggiunge il suo apice. Contrariamente alla convinzione diffusa che la giovinezza sia il momento più felice, una recente ricerca pubblicata sulla rivista Psychological Bulletin suggerisce il contrario.Qual è l’età della massimatà secondo laUn team di studiosi ha analizzato i dati di oltre 460.000 persone provenienti da diversi Paesi, concentrandosi su tre indicatori chiave del benessere: emozioni positive e negative e soddisfazione generale nella vita. I risultati hanno evidenziato che il picco dellatà si raggiunge intorno ai 70 anni.Secondo lo studio, latà tende a diminuire tra i 9 e i 16 anni, per poi risalire progressivamente fino a raggiungere il massimo intorno ai 70 anni.